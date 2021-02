© La Auténtica Defensa

Vigencia: 14 al 20 de Febrero de 2021

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana en la que deberás evitar actuar impulsivamente. Si necesitas tomar decisiones delicadas no actúes hasta no estar completamente seguro de todo lo que pasa en tu entorno y hasta no haber analizado minuciosamente todos los aspectos que incumben a dichas decisiones. La influencia de la luna hará que te sientes inquieto, sobre todo durante los primeros días de esta semana. Es conveniente que canalices ese desasosiego en una forma sana y positiva y que evites descargarte con las personas que están a tu alrededor, sobre todo en el ámbito laboral. En el terreno del amor, el hombre de Escorpio estará muy poco atento con su compañera sentimental. Sabes lo que tu pareja quiere pero no estás haciendo ningún esfuerzo para darle el gusto y hacerla feliz. Aprovecha los próximos días para reflexionar sobre cuál es el verdadero motivo de tu indiferencia hacia tu pareja. Tal vez sea tiempo de reconocer que ya no tienes hacia ella sentimientos fuertes e intensos. Por su parte, la mujer de Escorpio también tendrá algunos problemas a nivel sentimental durante esta semana. En tu relación hay mucho amor pero la rutina y las responsabilidades están haciendo que descuides la intimidad con tu pareja. Todavía estás a tiempo de cambiar las cosas y de avivar el fuego de tu relación pero para ello debes esforzarte en realizar cambios en tu vida diaria. En cuanto a la salud, es conveniente que consumas todos los alimentos que ayuden a tranquilizarte. Evita las bebidas alcohólicas y las sustancias que puedan estimularte por demás y provocarte insomnio.