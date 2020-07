© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Julio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) En el ámbito laboral, esta semana la gente de Escorpio comenzará un buen período en donde de a poco empezarán a concretarse sus metas. También es un momento propicio para visualizar con mayor claridad tus aspiraciones a nivel profesional. No sabías bien qué dirección darle a tu carrera pero a partir de los próximos días, el panorama comenzará a ser mucho más claro. Por su parte, las personas de este signo que no tengan trabajo, harán entrevistas durante toda la semana, las cuales resultarán muy favorables para ustedes y mediante las cuales se reinsertarán a la brevedad dentro del mercado laboral. En el ámbito económico, esta semana se producirán cambios muy positivos en tu presupuesto y eso te llenará de tranquilidad y mejorará tu humor. En cuanto a la salud, probablemente hayas estado bajo un tratamiento psicológico por un tema de depresión pero durante los próximos días lo finalizarás exitosamente y podrás volver a mirar la vida con optimismo. En el ámbito sentimental, el hombre de Escorpio tendrá importantes sorpresas esta semana. Regresará a tu vida, después de muchos meses de ausencia, una persona que fue muy importante para ti. Antes de cerrarle la puerta escucha lo que tiene para decirte porque tal vez te sorprendas. Por su parte, esta semana la mujer de Escorpio no experimentará ninguna variación con respecto a su estado sentimental. En este momento de tu vida, el amor no tiene mucha importancia para ti. Deseas estar sola, disfrutas de tu soledad y tu independencia. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)