ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante esta semana se te acercarán personas emocionalmente inestables que harán peligrar tu propio equilibrio anímico. Te exigirán demasiado e intentarán manipularte emocionalmente. Depende de ti que lo logren o no, tú eres quien debe poner los límites necesarios a fin de salvaguardar tu propia integridad psicológica y emocional. Un ex jefe te contactará y te ofrecerá trabajar nuevamente con él. No te apresures en dar una negativa. Cuando trabajaste bajo sus órdenes las condiciones laborales puede que no hayan sido las mejores, sin embargo ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado y son muy distintas a lo que eran. Asegúrate de conocer en detalle la propuesta antes de rechazarla. En el ámbito económico y de los negocios será una semana con muchos conflictos. Ninguno de ellos será grave pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días, espera a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. En el terreno amoroso, las personas de este signo estarán muy alerta durante esta semana. Tu pareja se muestra desde hace tiempo muy distante y aunque has intentado conocer el motivo de su alejamiento, no lo has conseguido. Hay muchas probabilidades de que se produzca una separación, sin embargo esto te beneficiará enormemente porque lograrás sacar de tu vida a una persona que no te valora ni se interesa por ti. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)