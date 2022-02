© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) En el ámbito de los negocios esta semana se te presentarán muchos desafíos. Necesitas integrarte con las empresas que forman parte de la cadena productiva a la que pertenece tu negocio y a la vez proyectar hacia tus clientes una imagen más seria y de mayor solidez. Si mejoras estos aspectos tu emprendimiento comercial no tardará en crecer y volverse exitoso. En el ámbito laboral será una buena semana. Desde hace tiempo estás esperando una oportunidad que te permita destacarte y así mostrarle a las máximas autoridades de la empresa en donde trabajas, lo que eres capaz de hacer. Esa oportunidad que tanto añoras está más cerca de lo que crees, los astros te aconsejan que te dejes llevar por tu intuición. Los hombres y mujeres de Escorpio que estén solteros vivirán una semana de una gran intensidad sexual. Tu libido estará muy exacerbada durante las próximas semanas. Tus parejas ocasionales se asombrarán de forma en la que vives tu intimidad. Encontrarás sin ningún esfuerzo una persona con la que puedas pasarla bien por una noche. Sin embargo, si lo que buscas es algo más serio tendrás que armarte de paciencia porque no comenzarás ninguna relación estable durante los próximos meses. En el ámbito familiar habrá durante este fin de semana algunas reuniones a las que no podrás dejar de asistir. Mantén siempre la calma aunque escuches un comentario malintencionado e injusto sobre tu persona de parte de un pariente con el que no tienes una muy buena relación. Tu calma y dominio de ti mismo serán tu mejor defensa.