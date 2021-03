© La Auténtica Defensa

A partir del lunes comenzará un período muy bien auspiciado para que todas las personas de este signo que estén solteras se reencuentren nuevamente con el amor y puedan renovar sus ilusiones En el terreno del trabajo, hay personas en tu ambiente laboral que saben menos que tú pero que sin embargo ocupan cargos más importantes y más remunerados. Por este motivo te sientes mal en tu lugar de trabajo, sientes que no reconocen tu preparación ni tus conocimientos. El problema es que no supiste exigir lo que te correspondía en el momento oportuno. No obstante, no está todo perdido pero deberás aprender a pelear por lo que deseas y no ceder con tanta facilidad. En el terreno del amor, el hombre de este signo ha iniciado recientemente una relación a distancia. Aunque has pasado buenos momentos con esa mujer, no estás muy convencido de que sea una relación que pueda proyectarse a futuro. No obstante, tu pareja podría consolidarse en el futuro si le dieras la oportunidad. No te atormentes pensando en los obstáculos que existen, disfruta del día a día y verás como van apareciendo soluciones para todos los inconvenientes a medida que pase el tiempo. Por su parte, la mujer de este signo está indecisa. Te han hecho una proposición y no sabes bien qué contestar. Una cosa te dice el corazón y otra la razón. Sin embargo, esta semana te exigirán una respuesta y no podrás dilatar más tu decisión. Anímate a arriesgarte porque te llevarás sorpresas sumamente agradables.