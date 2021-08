© La Auténtica Defensa

Durante esta semana la gente de Escorpio recuperará el optimismo y las esperanza. Has atravesado un período de mucha escasez económica durante el cual probablemente hayas tenido que postergar tu formación académica. Sin embargo, a partir de esta semana las cosas comenzarán a cambiar y de a poco empezarás a ver alentadores cambios en tu economía. En un lapso muy corto podrás retomar tus estudios y lo harás con más energía y responsabilidad que nunca En el ámbito laboral, será una semana de cambios. Llegará a tu lugar de trabajo una nueva autoridad que impondrá nuevas formas de realizar las tareas de la compañía. Los astros te aconsejan que no te reveles contra esta persona porque puede transformarse en un enemigo muy poco recomendable. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana muy difícil. Desde hace un tiempo estás experimentando algunos problemas en este ámbito. Sin embargo, durante los próximos días un conocido te dará la clave que te permitirá descubrir qué era lo que estaba haciendo mal, harás algunas modificaciones y con ello conseguirás que tu emprendimiento comercial vuelva a ser rentable y exitoso. En el terreno del amor, el hombre de Escorpio estará muy deprimido durante toda la semana. Recientemente has finalizado una relación sentimental y estás muy triste. Sin embargo, a partir del fin de semana comenzarás a sentirte mejor. La mujer de Escorpio tendrá una excelente semana. Estás atravesando un momento ideal junto a tu pareja, el vínculo que los une es estable y sincero y la comunicación es fluida.