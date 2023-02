© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 22 al 28 de Enero de 2023 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante los últimos meses han pasado noches de insomnio debido a una preocupación relacionada con su economía, que provoca angustia y desasosiego. Sin embargo, no deben desesperar porque esta semana conocerán a la persona que tiene el poder necesario para acabar definitivamente con ese malestar. Si necesitaban la firma de alguien, una autorización o un préstamo de dinero, tranquilos porque la persona que puede concederlos aparecerá en los próximos días. En el amor, los hombres de libra han tomado recientemente la difícil decisión de terminar con una relación sentimental que había durado mucho tiempo ya. Al principio atravesarán por momentos muy difíciles, pero esta semana comenzarán a sentirse mejor. Tendrán mucha confianza en sí mismos y una gran capacidad de seducción. Las mujeres caerán rendidas a sus pies, pero lo único que ustedes buscarán será pasar un buen momento. Van a estar disfrutando de su libertad y pasarán algunos meses antes de que los llene de nuevo el interés por formar una pareja estable. Por su parte, la mujer de Escorpio va a descubrirse actuando de una manera equivocada con su pareja. Los celos harán que vea cosas que en realidad no existen. Con esa actitud tan asfixiante lo único que conseguirán es que su pareja efectivamente busque a otra persona con la que pueda estar más cómoda y tranquila. En el ámbito laboral, tenían en mente una meta que esperaban alcanzar en estos días. No obstante, tendrán que esperar un poco más porque será una semana muy tranquila y sin grandes cambios. En cuanto a la salud, deberán evitar cualquier exceso, sobre todo en las comidas. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)