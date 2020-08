© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana en donde la gente de Escorpio deberá tener especial cuidado con su salud. Tu salud no estará muy bien durante los próximos días, los hombres y mujeres de este signo deberán tener mucho cuidado con los órganos reproductivos porque esa zona estará muy vulnerable durante esta jornada. Será una muy buena semana para realizarte esos exámenes que te habían recetado desde hace un tiempo pero que por pereza venías postergando. Esta semana estará muy convulsionada para todos los hombres y mujeres de Escorpio. Ocurrirán peleas en todas las áreas pero especialmente en la laboral y en la sentimental. Tienes un gran defecto, el cual consiste en querer tener siempre la razón y es precisamente ese defecto el que originará todas las situaciones de discordia que se producirán en tu vida durante esta jornada. Los astros te aconsejan que aprendas a escuchar y a valorar la opinión y los sentimientos de la gente con la que te relacionas. En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Escorpio que estén en pareja tendrán una excelente semana. Por su parte, la gente de este signo que no tenga pareja, no experimentará modificaciones en su vida sentimental durante esta semana. Si estás solo probablemente continúes así por un tiempo más. Sin embargo, la soledad no constituye una gran preocupación para ti porque estás muy involucrado con tu profesión. Ten cuidado porque existe el riesgo de que dejes ir a un hombre o a una mujer que podría convertirse en el amor de tu vida.