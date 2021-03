© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) El ámbito de los negocios será una semana ideal para realizar mejoras con el fin de optimizar tu emprendimiento comercial. Hay algo que está entorpeciendo el funcionamiento interno de tu empresa, tienes que detectar el problema y solucionarlo porque de lo contrario te traerá graves perjuicios económicos en un futuro cercano. En el terreno laboral, esta semana se iniciará un ciclo muy favorecedor para todos los nacidos bajo este signo, durante dicho período podrán crecer laboralmente y ocupar posiciones más elevadas. Aprovecha las próximas semanas en focalizar tus esfuerzos hacia el cargo que siempre has ansiado ocupar porque cuentas con un gran impulso astral que te permitirá alcanzarlo. Por otra parte, si recientemente has pasado por la amarga experiencia de quedarte sin empleo, toma con calma las decisiones que impliquen aceptar un nuevo trabajo. El trabajo llegará a tu vida pero si por angustia te precipitas, existe el riesgo de que asumas compromisos de los que luego vayas a arrepentirte. En el terreno del amor, la mujer de Escorpio estará muy preocupada debido a que notará algunos cambios en el comportamiento de su pareja, los cuales le harán sospechar que pueda haber otra mujer en la vida del hombre que ama. Tus sospechas serán reales, aparecerá una mujer que cautivará a tu pareja pero no pertenecerá, como tú supondrás, al ámbito laboral sino a tu propio círculo de amistades. Por su parte, el hombre de Escorpio también tendrá algunas preocupaciones durante esta semana. Tu pareja te hará propuestas extrañas que te llevarán a pensar que ya no desea continuar con la relación. Esto no es así, no hagas suposiciones y habla francamente con ella. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)