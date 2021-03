© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) En el ámbito laboral, te esfuerzas pero no consigues que tu trabajo se distinga del de los demás. Hay una persona con mayor autoridad que tú que está trabando tu avance profesional dentro de la compañía en donde trabajas. Sin embargo, esta situación tiene solución si te mueves con inteligencia. Con mucha astucia debes planear una estrategia. Afortunadamente, tu jefe no se lleva bien con todo el mundo. Hay una persona de sexo masculino que tiene mucha más autoridad que él y con quien ha tenido recientemente muchas discusiones. Debes aliarte a esta persona y mostrarle todas tus capacidades. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tienes que crecer pero el problema es que a veces no tienes la suficiente valentía para tomar las decisiones arriesgadas que te permitirían lograrlo. Sabes que para triunfar debes arriesgar pero tu dificultad es de origen psicológico, el temor te paraliza y supera a tu razón. Tú eres el único que puede transformar esta situación, si no puedes hacerlo sólo, actúa inteligentemente y pide ayuda. En el terreno del amor, el hombre de este signo está pasando un excelente momento sentimental. Además de una amante, tienes a tu lado a una amiga y a una compañera en la que puedes confiar y buscar apoyo. Sin embargo, la pareja necesita seguir avanzando y asumiendo nuevos desafíos. No pueden quedarse en la etapa de novios eternamente porque eso terminaría por destruir la relación. Los astros te instan a que dejes tus temores de lado y asumas nuevos compromisos.