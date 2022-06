© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante esta semana la gente de Escorpio tomará conciencia de que su mal genio le está causando problemas con sus relaciones en todos los ámbitos. Por ese motivo, te propondrás moderar tu temperamento y gracias a tu esfuerzo lograrás en poco tiempo excelentes resultados. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana de cambios. El mercado te está exigiendo que realices transformaciones en tu actividad productiva. Sin embargo, te sientes desorientado ante tantas innovaciones tecnológicas y por eso les has rehuido hasta el momento a los grandes cambios. Los astros te aconsejan que no seas necio porque de lo contrario vas a conducir a tus negocios a la ruina. Durante los próximos días conocerás casualmente a una persona que podrá ayudarte a modernizar y a implementar todas las innovaciones que se requieran en tus emprendimientos comerciales, aprovéchalo. En el terreno amoroso, la mujer de Escorpio tendrá una semana en la que se verá obligada a enfrentar la realidad. Lo has negado todo el tiempo que has podido pero durante los próximos días finalmente aceptarás que tu relación está en crisis y que si tanto tú como tu pareja no hacen algo, la separación será inminente. Por su parte, el hombre de Escorpio vivirá una semana mágica junto con la mujer que ama. Durante los próximos días podrás alimentar la pasión experimentando nuevos placeres sexuales junto a tu pareja. En el ámbito laboral, será una excelente semana para las personas de este signo que estén sin trabajo. No pierdas las esperanzas porque dentro de muy poco recibirás el llamado que tanto esperas. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)