ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana la gente de Escorpio tenderá a excederse en la actividad física y esto le traerá problemas en las articulaciones en un futuro muy cercano. En el ambiente laboral, ingresará un nuevo colega que te hará sentir inseguro. Sin embargo, esto es algo muy bueno porque estabas demasiado acostumbrado a ser el mejor dentro de la compañía donde trabajas y corrías el riesgo de dormirte en los laureles y dejar de prepararte. Esta persona representa una competencia para ti y eso te hará sentir motivado nuevamente Durante los próximos días comenzarás a entender que has dado demasiado en tu relación sentimental. Para que una pareja funcione es necesario en ocasiones ceder, el problema es que en esta relación siempre has cedido tú, mientras que tu pareja no ha hecho ninguna concesión. Sientes que de alguna forma te has anulado en muchos aspectos de tu vida por estar al lado de la persona que amas. Es momento de resguardarte un poco y poner límites a la persona que esté a tu lado. Probablemente, tu pareja no vaya a estar muy contenta con tus nuevas necesidades pero tú debes dejarte convencer porque luego vas a lamentarlo. Durante esta semana tu signo estará envuelto en un halo de prosperidad así es que pon mucha atención a tus asuntos financiero y comerciales porque seguramente surgirá la oportunidad de aumentar tus ganancias. El dinero fluirá hacia ti, es el momento ideal para participar en sorteos y juegos de azar. También puedes tentar a la suerte visitando esta noche algún casino.