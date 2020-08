© La Auténtica Defensa

Vigencia: 30 de Agosto al 5 de Septiembre de 2020

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) La gente de Escorpio tendrá una buena semana, especialmente con todo lo que se refiera a su ámbito familiar. Durante esta semana se producirá una alineación entre Marte y Júpiter, la cual le impulsará a concretar tus proyectos a nivel comercial. No obstante, tendrás dificultades para planificar y organizarte correctamente y por eso desperdiciarás algunas excelentes oportunidades que saldrán a tu paso Los próximos días son para que te relajes y disfrutes de los logros a nivel laboral que mediante tanto esfuerzo y dedicación han conseguido. La consigna para este fin de semana es divertirse, organiza una salida con tus amigos y tu pareja para festejar tu excelente momento profesional. Esta reunión también te servirá para reivindicarte con ellos porque últimamente les has prestado muy poca atención Esta semana la gente de Escorpio podrá darse nuevas oportunidades en el terreno amoroso. Recientemente has padecido desilusiones sentimentales que han provocado que tengas una actitud negativa hacia el amor. No obstante, esta semana es ideal para olvidar los malos momentos y sanar las heridas que tanto dolor te causaron. En esta ocasión conocerás a una persona que será completamente distinta a aquella que te lastimó y te traicionó. Presta atención a tu alrededor, el amor de tu vidas no debe ser necesariamente un desconocido, puede tratarse de alguien que está en tu vida desde hace tiempo pero tal vez nunca le has prestado atención.