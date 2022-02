© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 30 de Enero al 5 de Febrero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Escorpio es un signo especial. Normalmente los hombres y mujeres de este signo intentan romper con todo lo establecido, les gusta deshacer lo estructurado para hacerlo de nuevo. En muchas ocasiones esta es una gran característica pero en otras puede convertirse en una gran desventaja. Esta semana estarás por concluir un proyecto en el que venías trabajando desde hace mucho tiempo, conclúyelo antes de querer modificarlo y empezar todo de nuevo. Trata de cerrar los círculos y no dejarlos inconclusos porque de lo contrario no sólo no lograrás avanzar sino que además te llenarás de frustración. En el terreno del trabajo será una excelente semana. Surgirán nuevos planes que te darán mucha ilusión y te incentivarán a trabajar más fuerte que nunca. Sin embargo, intenta conservar la objetividad a fin de evitar que tus ilusiones te hagan distorsionar la realidad. En el ámbito sentimental, los que estén casados o conviviendo no tendrán una buena semana. En el amor, habrá momentos en los que sentirás como si no tuvieras pareja. Te sentirás solo y no lo suficientemente apoyado por la persona que amas. No obstante, esta situación no es nueva. Dedica los próximos días para reflexionar y decidir si realmente deseas compartir tu vida con una persona de esas características. Los que están solteros conocerán a alguien del signo de Aries, Leo o Sagitario y se sentirán atraídos hacia ellos. Probablemente planeen una salida pero es recomendable que vayan con un grupo de amigos y no solos porque pueden haber sorpresas desagradables y las cosas pueden no resultar como esperaban. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)