© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Febrero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Las influencias planetarias para las personas de Escorpio serán muy buenas durante esta semana y les permitirán solucionar los problemas que pudieran tener tanto en el ámbito laboral como en el sentimental o familiar. Las personas de Escorpio que están una relación desde hace mucho tiempo tendrán una semana con bastantes altercados con sus parejas. El motivo de las discusiones es el mismo desde hace meses. Tu pareja quiere tener un hijo y tú no consideras que sea el momento adecuado. Alguno de los dos va a tener que ceder porque de lo contrario, a pesar del amor que los une, la relación terminará desgastándose. En el ámbito de los negocios será una semana muy auspiciosa. Tu empresa está atravesando una crisis grande y necesitas ayuda económica externa para poder continuar. Estabas muy desanimado porque habías intentado todo lo que se te había ocurrido para obtener los recursos que necesitabas pero no lo habías logrado. Sin embargo, esta semana surgirá en tus pensamientos una persona de tu pasado, de sexo femenino, que habías borrado por completo. Probablemente has tenido con esta persona una amistad durante la infancia y la adolescencia. Búscala, porque ella podrá brindarte la ayuda económica que requieres. En cuanto a la salud, durante las próximas semanas la gente de Escorpio tendrá una tendencia a comer más de la cuenta, posiblemente por motivos de ansiedad, y esto podría producir complicaciones en la salud. Intenta encontrar el equilibrio entre el ejercicio y la alimentación para evitarte problemas en un futuro no muy lejano. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)