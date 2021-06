© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana la gente de Escorpio recibirá un muy buen auspicio astral para todo lo referido al ámbito de las relaciones humanas y sociales. Durante los últimos meses habías estado bastante aislado y triste pero a partir de este fin de semana tu vida social se reactivará. Deja la tristeza y los malos recuerdos de lado y date la posibilidad de volver a ser feliz. En el ámbito laboral, te sientes incómodo y frustrado. Has trabajado en el mismo lugar durante mucho tiempo y siempre te has desempeñado con mucha eficacia y profesionalismo. No obstante, desde hace unos meses las cosas han cambiado y te está costando mucho adaptarte a los cambios. Eso te preocupa porque se ha visto perjudicado tu nivel de productividad. No desesperes porque esta semana aparecerá alguien que te brindará toda la ayuda y el apoyo que necesitas para atravesar esta dificultad. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Escorpio tendrán dificultades esta semana. Tu deseo de todo se haga según tu santa voluntad ha comenzado a provocar problemas en tu relación. La forma que a veces tienes de dirigirte a tu pareja es muy hiriente y ofensiva. Si no cambias, la separación se producirá en cuestión de semanas. Por su parte, los hombres y mujeres de Escorpio que estén solos, probablemente lo estén porque se quedaron estancados en un amor del pasado. Es hora de que entiendas que te estás perjudicando mucho con esta actitud. Lo que pasó, por muy hermoso que haya sido, no volverá. Deja atrás el pasado y busca el amor en tu el presente.