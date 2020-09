© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una excelente semana para la gente de Escorpio, sobre todo en lo que se refiere a temas laborales. En el ámbito laboral, recibirás esta semana alguna clase de gratificación por el esfuerzo y la dedicación que has demostrado en los momentos de crisis de la compañía en donde trabajas. En el ámbito económico, será una semana muy complicada para la gente de Escorpio. Acabarás con todo el dinero en efectivo que lleves encima y seguirás con las tarjetas de crédito, colmando todos los límites de los que dispones. Cualquier excusa será válida para comprar. Hazte un gran favor y por ningún motivo concurras a centros comerciales, supermercados o negocios en general durante el día de hoy. La gente de Escorpio vivirá un día muy bueno en todo lo referido a las áreas del trabajo y la economía. Te has esforzado mucho en tu trabajo con el objetivo de obtener el reconocimiento de tus superiores y hoy comenzarás a ver resultados alentadores. En el amor, el hombre y la mujer de Escorpio vivirán días de mucha intensidad. Comenzarás la semana con una pelea bastante fuerte con tu pareja. Sin embargo, esa discusión no tendrá consecuencias tan importantes y por eso lograrán reconciliarse con la persona que aman el fin de semana. Venus los ayudará impulsando la pasión de la pareja, así que esmérate y prepara algún encuentro romántico para festejar la reconciliación con tu compañero o compañera sentimental. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)