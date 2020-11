© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante esta semana las personas de este signo estarán muy creativas y tendrán mucha facilidad para expresar sus emociones y sus ideas. Sin embargo, no te sorprendas si encuentras a tu alrededor cierta resistencia. No intentes imponer tus gustos porque no lograrás nada positivo, utiliza la persuasión y de esta forma conseguirás mejores resultados. En cuanto a la salud, es un buen momento para hacerse un chequeo general que te permita detectar cualquier problema a tiempo. Para aquellos que desean ser padres, a partir de esta semana comenzará un período de mucha fertilidad que se extenderá hasta fines del próximo mes. En el ámbito laboral, esta semana la gente de Escorpio conocerá a una persona de sexo femenino que se convertirá próximamente en aliada fundamental dentro de la empresa para que puedan crecer y desarrollarse laboralmente. En el ámbito económico estarás muy favorecido, recibirás dinero de forma inesperada de familiares En el terreno sentimental, el hombre de Escorpio tendrá una semana difícil. Tu pareja te hará recriminaciones y sería muy beneficioso que analizarás hasta qué punto son acertadas estas recriminaciones. Sueles ser demasiado celoso, exigente, posesivo y en ocasiones descuidado. No te deprimas, todo puede corregirse y tienes una pareja que te ama y que puede y quiere ayudarte a cambiar. Por su parte, la mujer de Escorpio tendrá esta semana muchas dudas en cuanto a la fidelidad de su pareja. No tienes información concreta, simplemente tienes esa sensación. Esta semana no será un buen momento para que hagas acusaciones, espera unos días más porque ocurrirá un hecho que te permitirá saber si tus presunciones son o no son ciertas.