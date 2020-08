© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) La gente de Escorpio estará muy tensa y malhumorada durante esta semana En el terreno del amor, el hombre de Escorpio recibirá muchos reclamos de su pareja durante esta semana. Tu ámbito laboral ha estado muy tenso durante las últimas semanas y por ello has descuidado completamente a tu pareja. Has estado trabajando más horas de las que te correspondían para poder demostrarles a tus superiores que eras capaz de asumir cualquier desafío y controlar cualquier situación problemática. Lo has logrado pero esta semana deberás aceptar todas las críticas y reclamos que la persona que amas quiera hacerte porque tendrá toda la razón. Para remediarlo, prepara una cena especial esta noche para que para demostrarle a tu pareja que sí te interesas por ella. La mujer de Escorpio estará bastante melancólica esta semana debido a sus conflictos sentimentales. Estás muy ilusionada y enamorada pero las peleas constantes han desgastado mucho tu relación. El problema son los celos que tanto tu pareja como tú tienen en exceso. Si quieres evitar una ruptura puedes proponerle a la persona que amas que ambos concurran a una terapia psicológica para tratar el tema de los celos Por su parte, las personas de Escorpio que estén solas, tendrán una excelente semana en el ámbito del amor. Tu autoestima estará muy alta y por eso actuarás muy seductoramente. Tendrás un carisma especial que atraerá las miradas de los hombres y mujeres que se crucen en tu camino. Sin embargo, las conquistas que realicen en el transcurso estos días no pasarán de una relación sexual.