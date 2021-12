© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante esta semana se te acercarán personas emocionalmente inestables que harán peligrar tu propio equilibrio anímico. Te exigirán demasiado e intentarán manipularte emocionalmente. Depende de ti que lo logren o no, tú eres quien debe poner los límites necesarios a fin de salvaguardar tu propia integridad psicológica y emocional. En el ámbito laboral, te esfuerzas pero no consigues que tu trabajo se distinga del de los demás. Hay una persona con mayor autoridad que tú que está trabando tu avance profesional dentro de la compañía en donde trabajas. Sin embargo, esta situación tiene solución si te mueves con inteligencia. Con mucha astucia debes planear una estrategia. Afortunadamente, tu jefe no se lleva bien con todo el mundo. Hay una persona de sexo masculino que tiene mucha más autoridad que él y con quien ha tenido recientemente muchas discusiones. Debes aliarte a esta persona y mostrarle todas tus capacidades. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante los próximos días un amigo te ofrecerá que te asocies con él en un pequeño emprendimiento. Tú menospreciarás el ofrecimiento porque considerarás que las ganancias serán muy pocas. Si rechazas formar parte de ese negocio probablemente te arrepientas el resto de tu vida. Al principio será una pequeña empresa pero luego se transformará en una importantísima compañía, intenta que tus prejuicios no arruinen una oportunidad económica irrepetible. Estás cansado de lidiar con problemas económicos. Por este motivo, esta semana comenzarás a idear un estricto plan que te permita manejar mejor tus ingresos. El plan resultará sumamente exitoso y no sólo te permitirá llegar a fin de mes sin sobresaltos sino que además podrás comenzar a ahorrar.