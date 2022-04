© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Tendrás esta semana un exceso de energía que te ayudará a finalizar todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, que veías postergando desde hace tiempo. No obstante, tanta vitalidad puede interferirte a la hora de conciliar el sueño, intente mitigar el insomnio con algunas infusiones de tilo. En el ámbito de las finanzas y los negocios, se producirán algunos inconvenientes relacionados con cuestiones legales o contractuales. Sin embargo, habrá alguien que te protegerá y te ayudará a atravesar esta situación sin mayores perjuicios. Además, al estar tan bien auspiciado por los astros en este ámbito, sucederán una serie de hechos afortunados que jugarán a tu favor. Esta vez la suerte estará de tu lado pero como no siempre será así, deberás planear más minuciosamente tu futuro comercial y tener un plan ante cualquier contingencia. En el ámbito laboral, estás exagerando un poco las cosas, tu necesidad de controlarlo todo te lleva a una situación en la que apenas ocurre algo inesperado comienzas a pensar que hay alguien que desea perjudicarte. Por ahora tus suposiciones son erradas, no obstante tu desconfianza puede ofender a las personas que trabajan para ti y que te son leales. Relájate y deja la paranoia de lado. En el terreno del amor, la mujer de este signo lleva esperando mucho tiempo que su pareja se decida a dar un paso más en la relación. La espera no habrá sido en vano ya que esta semana recibirás una propuesta de matrimonio que, por supuesto, aceptarás. Disfruta de este excelente momento de tu vida y no dejes que nadie empañe tu felicidad.