© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 10 al 16 de Julio de 2022 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis vivirá una semana de mucha introspección, durante el cuál podrá profundizar en sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos con el objetivo de poder determinar qué cosas quiere en su vida y qué cosas debe eliminar. Esto te será muy útil porque podrás enfocar tus energías y tus esfuerzos hacia metas realmente importantes y no desperdiciarlas en cuestiones secundarias. En el ámbito laboral, a partir del lunes comenzará un período muy propicio, sobre todo para las personas de este signo que estén sin trabajo. Los astros te impulsarán a realizar un curso de capacitación o de especialización dentro de tu área de formación que será la llave que te permitirá obtener en los próximos meses el empleo con el que siempre soñaste. En el ámbito de las finanzas y los negocios, debes ser muy prudente durante toda esta semana, porque pueden surgir problemas legales que no esperabas. En el terreno sentimental, esta semana el hombre y la mujer de Géminis tendrán muchas dudas sobre si deben o no continuar su relación. Has comenzado recientemente una relación, te gusta mucho la forma de ser de tu pareja pero el problema aparece en el plano sexual. En la intimidad, tu pareja no te satisface lo suficiente y por eso dudas si podrás continuar junto a él o ella. No te des por vencido tan rápido, la sexualidad es algo que se construye, si hablas con tu pareja y le expresas tus necesidades, seguramente podrán llegar a un acuerdo entre ambos. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)