© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 10 al 16 de Octubre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis deberá asumir esta semana muchos compromisos relacionado con su círculo íntimo de seres queridos. Serás seleccionado por tu familia para encargarte de la organización de una gran reunión familiar, relájate porque tendrás un arduo trabajo por delante Esta semana se producirán algunos cambios en la esfera laboral. Hay un compañero de trabajo de sexo masculino con el que no tienes una buena relación. Sin embargo, durante los próximos días te enterarás de que han sido designados para desarrollar juntos un proyecto. Será una noticia dura pero tendrás que actuar con inteligencia. Este hombre efectivamente tiene muy mal carácter pero es muy capaz y trabajador. Si logras entenderte con él podrás realizar un muy buen trabajo, el cual te ayudará a crecer dentro de la empresa. Ten paciencia, con el tiempo descubrirás que él tiene muchas más virtudes que defectos y llegará a ser un compañero de trabajo fiel y un gran amigo. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Géminis tendrán una semana complicada. Durante los próximos días vivirás momentos de mucha ansiedad por los problemas con tu pareja. Le exigirás a la persona que amas actitudes y acciones que demuestren que él o ella está tan comprometido en la relación como tú. Quieres pruebas de su amor y las quieres ahora. Esta actitud no va a llevarte a buen puerto. Recuerdo que todos somos distintos y que cada persona tiene sus tiempos. No todos tienen tu impulsividad y pasión para actuar. Si presionas demasiado a tu pareja vas a terminar perdiéndola. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)