GEMINIS (21/5 al 21/6) Será una semana tormentoso en el área laboral para la gente de Géminis. Se cometerá una injusticia contigo, probablemente seas despedido, pero ya no hay nada que puedas hacer al respecto. Es normal que al principio sientas mucha furia y resentimiento pero esos sentimientos no te ayudarán a mejorar tu situación. Es un momento en el que debes focalizar tus energías para buscar un nuevo trabajo y no desperdiciarlas buscando culpables. Todo cambio es difícil pero estás muy bien auspiciado por los astros para encontrar un trabajo nuevo, anímate y sal a buscarlo. Esta semana comenzará para ti una etapa que estará marcada por un gran crecimiento económico. Tienes en mente desde hace años una idea para un emprendimiento comercial aunque nunca habías conseguido concretarla. Sin embargo, durante esto días conocerás accidentalmente a quienes serán tus futuros socios. Son personas excelentes y honradas. Todos aportarán sus conocimientos y habilidades y de esta forma el proyecto se convertirá en un éxito Esta semana será importante para aquellas personas del signo de Géminis que están solas desde hace mucho tiempo. Durante este día finalmente aparecerá el hombre o la mujer que los atraiga lo suficiente como para dejar el estado de soltería de una vez por todas. Esta persona pertenecerá al ámbito laboral pero no gozará del aprecio de tus compañeros de trabajo. No hagas caso de los chismes, no tiene sentido que dejes pasar a la persona que puede convertirse en el amor de tu vida por lo que otros digan o piensen.