© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 13 al 19 de Junio de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) El lunes empieza para la gente de Géminis un ciclo en donde la principal preocupación será el autoconocimiento. Desde hace meses sientes la necesidad de explorar en tu interior y durante esta semana te decidirás a comenzar a hacerlo gracias a la motivación que recibirás en una charla o conferencia. En esta nueva etapa que se inicia en tu vida, también conseguirás reafirmar tu autoestima y aumentar la confianza en ti mismo. Las personas de Géminis que estén solas se volverán más osadas en el terreno de la conquista y la seducción. Disfruta tus últimos días de soltería porque no estarás en ese estado por mucho tiempo más. En el ámbito de la salud, existe la posibilidad de que cerca del fin de semana aparezcan algunos dolores leves en la zona intestinal. En el ámbito laboral, esta semana será muy buena para aquellos que estén sin trabajo. Los astros te incentivarán para que realices un curso de capacitación o de especialización dentro de tu área de formación, el cual será clave para obtener dentro de unos meses, el trabajo con el que siempre soñaste. En el terreno amoroso, el hombre de Géminis esta semana tendrá muchas dudas sobre si debe o no continuar con su relación sentimental. Los astros te aconsejan que no tomes ninguna decisión esta semana y que esperes recién quince días antes de hacerlo. Por su parte, la mujer de Géminis tendrá una semana excelente. Estás viviendo un momento de mucha estabilidad y junto a tu compañero sentimental comenzarás a hacer planes para el futuro como una convivencia, un matrimonio o hijos. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)