Tu vida en general está funcionando bastante bien pero no debes olvidar que hay personas a tu alrededor que pueden estar un poco envidiosas y que querrán, a través de comentarios pesimistas, enturbiar tu felicidad. Afortunadamente, podrás guiarte por tu intuición, que estará exacerbada por el tránsito lunar durante los próximos días, para identificar a dichas personas y no prestarles atención. En el ámbito laboral recibirás excelentes noticias durante esta semana. Desde hace tiempo que estás esperando algo, puede ser un ascenso, un aumento de sueldo o un traslado y durante los próximos días podrás ver concretados tus anhelos. Además, recibirás un reconocimiento especial por parte de tus jefes por el excelente desempeño de tus tareas. En el ámbito económico tendrás una muy buena semana, tu actividad comercial está creciendo y se está posicionando en el mercado. No te conformes, sé ambicioso y amplia tu emprendimiento comercial para abarcar otros mercados. En el terreno amoroso, los solteros deberán estar muy atentos porque durante los próximos días alguien cercano a ustedes los sorprenderá regalándoles un viaje, aunque tengas que correr para arreglar todo a tiempo, acéptalo porque en él cambiará tu dinámica sentimental y dejarás la soltería de una vez por todas. Venus alimentará el fuego de la pasión durante toda la semana. Por este motivo, los que tienen una relación deben aprovechar al máximo las próximas noches para disfrutar voluptuosos encuentros sexuales con sus parejas. En cuanto a la salud, no cometas excesos que podrían perjudicar a tu organismo y controla el estrés para evitar posibles problemas cardíacos.