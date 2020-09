© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta semana los astros te impulsarán a dejar las excusas de lado y tomar decisiones. Tu vida se ha llenado de mucha violencia y agresividad y está en tu poder cambiarlo. Eres una persona muy pacífica, nunca te han gustado las discusiones pero has caído en un estado de pasividad que te impide enfrentar a quien te agrede. No obstante, durante esta semana te reencontrarás con un viejo amigo que te dará la contención emocional que necesitas para enfrentar tu situación Será una semana importante en el ámbito del trabajo. Te sientes muy frustrado por indiferencia y falta de consideración con las que tus superiores se comportan. Ha llegado el momento de que las autoridades de tu empresa aprendan a valorar tu dedicación y tu excelente desempeño. Sin embargo, si no puedes lograrlo no te quedes paralizado con tu resentimiento. Sal a buscar otros horizontes laborales y seguramente vas a encontrar otro empleo que pueda satisfacer tus ambiciones profesionales. Durante los próximos días, alguien de tu familia, probablemente alguno de tus progenitores o un pariente muy cercano a ti, te regalará una suma importante de dinero. Intenta controlarte y en lo posible ahorrar aunque sea una parte porque en el futuro surgirán imprevistos y vas a necesitar dinero. Los que no tienen pareja, estarán abiertos y dispuestos a conocer nuevas personas y ampliar su círculo de amistades. Entre esas nuevas amistades estará la persona con la cual podrán entablar una hermosa relación que les traerá mucha dicha.