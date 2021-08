© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Debido a la influencia de Júpiter, la gente de Géminis comenzará esta semana con un aumento de la concentración y la claridad mental. Esto te permitirá aprender con mucha facilidad y destacarte por la excelencia en el desempeño de tus labores En el ámbito laboral, se producirán cambios importantes esta semana. Un amigo te hará una recomendación mediante la cual podrás ingresar a una empresa en la cual siempre has deseado trabajar. En el ámbito de la salud, aunque trabajarás mucho te sentirás con mucha fuerza y vitalidad durante toda la semana. En el ámbito de las finanzas y los negocios, te darás cuenta durante los próximos días que no has cuidado bien tus recursos y que has descuidado tu patrimonio. Aprovecha esta semana para tomar consciencia y cambiar de actitud porque de otra forma tus emprendimientos se verán seriamente perjudicados En el terreno sentimental, el hombre de Géminis tendrá una semana muy complicada. Los que están en pareja vivirán días en los que se sentirán muy desanimados debido a algunos problemas que surgirán en su relación amorosa. Sin embargo, todo puede solucionarse con una buena conversación. Sólo tienes que esforzarte durante estos días porque a partir del mes que viene lograrás mucha más estabilidad y equilibrio en tu relación Por su parte, la mujer de Géminis vivirá una semana en donde surgirán algunas dudas con respecto a sus sentimientos. Tu relación va bien, sin embargo durante los próximos días un amigo te presentará a una persona que hará tambalear la estabilidad en tu relación sentimental. Actúa con cautela y no tomes decisiones precipitadas porque podrías arrepentirte.