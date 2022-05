© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito del trabajo la gente de Géminis tendrá esta semana algunos problemas en su ambiente laboral. La relación con tus compañeros de trabajo no es buena y tiende a empeorar. Durante los próximos días uno de ellos intentará provocarte a través de comentarios insultantes sobre tu persona. Su objetivo es que pierdas el control y que de esta manera te muestres ante tus jefes como una persona irascible e intolerante. Contesta a sus provocaciones con sutileza pero mantén siempre el control de la situación para no crearte inconvenientes innecesarios. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana surgirá del entorno de tus amigos una persona que propondrá que te asocies a él en una inversión muy conveniente. Sin embargo, esta persona no será confiable porque ocultará sus verdaderas intenciones. Niégate rotundamente a participar de ese negocio debido a que será una estafa segura y además de perjudicarte económicamente, generarás grandes deudas que pondrán en peligro todo tu patrimonio. En el terreno del amor, los hombres y las mujeres de Géminis que tengan una relación tendrán sorpresas desagradables. Estás enamorado, sin embargo esta semana escucharás accidentalmente la conversación de tu pareja con un amigo, en la cual ella o él confesará que no está seguro de la profundidad de sus sentimientos hacia ti. Te sentirás herido y sin saber qué hacer o cómo actuar. Por su parte, las personas de este signo que estén solas deben prepararse para vivir una semana espectacular a nivel sentimental porque el amor llegará nuevamente a sus vidas durante los próximos días. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)