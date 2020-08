© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis acudirá esta semana a una ayuda terapéutica para tratar una fobia que está afectando su vida social. El proceso es largo pero cuando lo finalices te sentirás como si volvieras a nacer. Recibirás una invitación para ir a un lugar con mucha naturaleza el fin de semana, allí podrás recargar tus energías. En el ámbito laboral, deberás actuar con mucha moderación durante los próximos días. Debes ser sumamente precavido con una persona que posee más autoridad que tú. Con este hombre tienes una muy mala relación, él ha disminuido tu capacidad de maniobra dentro de la compañía en donde trabajas e impide que te luzcas otorgándote trabajos de poca importancia. No lo puedes permitir esta conducta porque de lo contrario tu trabajo se verá comprometido en las próximas semanas. Habla con uno de tus superiores, él te escuchará y te dará la solución En el terreno del amor, esta semana el hombre de Géminis estará desilusionado. Te estás esforzando por conquistar a una persona pero no te da cabida. Espera un poco y si las cosas siguen así en los próximos días, abandona esa empresa Por su parte, las personas de Géminis que estén solas, no harán ningún esfuerzo por encontrar a alguien durante esta semana. Reducirás tu vida social y estarás mucho en casa. Quieres estar solo para pensar y conocerte mejor, sin embargo Cupido puede tener para ti otros planes. Una persona del pasado reaparecerá y te buscará, disfruta de tu soltería porque te queda poco tiempo de ella.