GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito laboral, los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán una semana muy estresante. Siempre te has caracterizado por tu capacidad de entablar excelentes relaciones con las personas que te rodean, sobre todo en el área del trabajo. No obstante, hace unas semanas se incorporó a tu lugar de trabajo un jefe nuevo con el cual, a pesar de tus intentos, no has logrado llevarte bien. Un pequeño incidente que ocurrirá en los próximos días hará estallar la tensión que estaba latente entre tú y él. Después de esa discusión hablarán y apariencia todo estará bien, pero tú sabes que eso no es así. No es prudente que permanezcas bajo las órdenes de una persona con la que será imposible que tengan una relación pacífica. Los astros te aconsejan que no te quedes inmovilizado, actúa, busca otros horizontes laborales o pide un cambio para ser trasladado dentro de la empresa en donde actualmente trabajas. En el ámbito de las finanzas y los negocios, surgirán esta semana algunas complicaciones con el personal que trabaja para ti. Tu emprendimiento comercial ha logrado consolidarse exitosamente en el mercado. No obstante, durante los próximos días descubrirás que existen algunas irregularidades entre tus empleados. Tu deseo es que todas las personas que trabajan en tus negocios se sientan cómodas y trabajen a gusto, pero a veces es necesario aplicar un poco de rigor y ser más estricto para evitar el relajo y la desidia. En el terreno sentimental, los nativos de este signo que tengan una relación vivirán una semana muy fogosa junto a sus parejas.