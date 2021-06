© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) A grandes rasgos en esta semana, tu salud y sistema inmunológico estará muy protegido. Eso es el resultado de modificaciones en tus hábitos que has venido realizando desde hace un tiempo. Mantente firme en tu resolución y no permitas que personas envidiosas te tienten y te hagan retomar hábitos nocivos para tu salud tanto física como psíquica y emocional. En el ámbito laboral estás muy bien. Trabajas haciendo una tarea que te complace y rodeado de gente que aprecias. No obstante, hoy te harán un ofrecimiento laboral que implica un mejor sueldo. Sin embargo, piensa bien antes de aceptarlo porque si bien la parte económica es muy buena, el ambiente de trabajo es competitivo, estresante y hostil. Es una semana en el que debes tener mucha precaución en el ámbito financiero. Una influencia planetaria hará que incurras más fácilmente en gastos excesivos, generando grandes deudas. Evita durante algunos meses solicitar nuevas tarjetas de crédito, aunque creas que las necesitas, no es así. Lo que necesitas es dejar de crear deudas y administrar mejor tu presupuesto. En el amor, has cometido un error y tu pareja te ofrecerá una oportunidad pero a cambio te exigirá que se comprometan, ya sea a través de un matrimonio o una convivencia. La elección dependerá de ti. En el terreno amoroso, tienen una personalidad muy posesiva y quieres controlar la vida de tu pareja. Él o ella, hasta el momento y debido a que la relación recién comenzaba, te ha dejado intervenir. Sin embargo, esta semana te exigirá que te dejes de inmiscuir en sus asuntos porque de lo contrario terminará con la relación.