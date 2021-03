© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Las personas del signo de Géminis comenzarán la semana muy bien anímicamente debido a que un amigo muy cercano les hará depositarios de una noticia que les causará una gran alegría. En el ámbito laboral, será una semana complicada. Todos tus pensamientos estarán dirigidos hacia un acontecimiento, puede ser una boda o una fiesta importante, que ocurrirá durante el fin de semana. Por este motivo estarás muy distraído en tu lugar de trabajo y cometerás errores importantes. Es aconsejable que te concentres más en lo que estás haciendo en el momento presente para evitar complicaciones con tus jefes a causa de tus negligencias. En el terreno amoroso, el hombre de este signo no está pasando un buen momento con su pareja. Las discusiones constantes han logrado resentir la relación. No te sientes amado por tu compañera sentimental y el problema es que estás empezando a darte cuenta que tú tampoco le estás dando amor, porque la realidad es que ya no lo sientes. Aprovecha esta semana para tener una conversación franca con tu pareja para que entre ambos puedan decidir el futuro de la relación. Por su parte, la mujer de este signo siente que no tiene suerte en el amor. Es cierto que últimamente has escogido a las personas equivocadas para enamorarte. El problema es que realizas tus elecciones por aspectos muy superficiales y es por ese motivo que luego te llevas grandes desilusiones. Los astros te aconsejan que analices más en profundidad a los hombres a los que piensas en entregarles tu corazón.