GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta semana el cuerpo de la gente de Géminis deberá soportar los reclamos que les hará su cuerpo tanto por los excesos como por las privaciones a las que lo han sometido durante los últimos meses. Últimamente has vivido momentos muy intensos a nivel emocional. A causa de ello, has realizado muchos desequilibrios en cuanto a tu alimentación. Durante algunos períodos has comido en exceso y luego, cuando te dabas cuenta de que habías engordado comenzabas a realizar un régimen demasiado estricto. Esta conducta ha minado tu salud y si no comienzas a modificarla a partir de este momento, deberás afrontar serias enfermedades en un futuro próximo. En el ámbito laboral, será una excelente semana. Has logrado adaptarte luego de mucho esfuerzo a tu nuevo lugar de trabajo. La relación con tus compañeros de trabajo y jefes ha mejorado mucho. Vivirás una jornada laboral muy relajada y podrás expresar tus capacidades al máximo. En el terreno amoroso será una excelente semana. Los astros auspiciarán todo lo referido al ámbito sentimental de los hombres y las mujeres de Géminis. Probablemente se produzcan en el transcurso de los próximos días, algunas propuestas matrimoniales las cuales serán aceptadas en su mayoría. En el terreno económico y de los negocios, no se producirán grandes novedades permitiéndoles a las personas de este signo que dediquen todas sus energías a sus planes vinculados con su ámbito sentimental. Durante la noche se producirán reuniones familiares y de amigos, donde la persona que amas y tú podrán comunicar sus planes para el futuro. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)