GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta es una semana es ideal para que todos los nacidos bajo el signo de Géminis concentren sus energías y esfuerzos en el ámbito sentimental. Los que ya están en pareja podrán ver con mayor claridad si la persona que los acompaña es la correcta para compartir el presente y el futuro. Lo que más les molesta son los continuos comentarios negativos y descalificadores que realiza él o ella con respecto a ustedes. El problema es que esa es una característica de la personalidad de sus compañeros sentimentales, ellos no van a cambiar así es que o los aceptan como son o si no es mejor que finalicen la relación. El consejo para los que no están en pareja es que salgan a divertirse porque conocerán a una persona de Aries, Leo o Sagitario que se transformará en alguien muy importante para ustedes. Al principio será solamente un coqueteo pero con el tiempo la relación logrará a consolidarse. En el terreno laboral, han pasado por momento de mucho desaliento durante las últimas semanas. Sin embargo, se producirá un cambio que los hará sentirse más cómodos y a la vez mejorará enormemente la relación con los superiores y con los compañeros de trabajo. Incluso pueden llegar a surgir buenas amistades entre colegas que les serán de mucha utilidad para el crecimiento profesional y humano. Serán siete días sumamente auspiciosos para todo lo referido al tema de la salud. Aquellas personas que están atravesando un post operatorio lo harán exitosamente y sin ninguna complicación. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)