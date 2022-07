© La Auténtica Defensa

Vigencia: 24 al 30 de Julio de 2022

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el terreno laboral, la gente de Géminis tendrá algunos inconvenientes esta semana. Ocupas un cargo de importancia en tu lugar de trabajo quieres dominar todas las situaciones y que todo salga según lo planeado. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirán muchas situaciones imprevistas y tendrás algunas dificultades para imponer tu autoridad entre tus subordinados. Los astros te aconsejan que hables directamente con estas personas o bien que tomes medidas drásticas con ellos porque este tipo de comportamiento podría comprometer en un futuro cercano tu propio trabajo. En el terreno del amor, el hombre de Géminis tendrá una semana tormentosa. Has comenzado recientemente una relación y las cosas no están funcionando según tus expectativas. Tu pareja no ha logrado entablar buenos vínculos ni con tu familia ni con tu círculo íntimo de amigos. Eso es algo que te provoca mucho desasosiego porque ellos forman una parte fundamental en tu vida. Habrá una crisis y probablemente una separación, que al principio será por un tiempo. No obstante, durante ese tiempo vas a conocer a alguien mucho más adecuado para ti. Por su parte, la mujer de Géminis tendrá una excelente semana. Cada día estás más enamorada de tu pareja, cuanto más conoces al hombre que amas, más te percatas del enorme tesoro que tienes a tu lado. Estás atravesando el mejor período de tu vida a nivel sentimental, disfrútalo y pórtate bien para no perderlo a esa persona tan especial que ha llenado de luz tu vida. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)