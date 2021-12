© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito económico tendrás una muy buena semana, tu actividad comercial está creciendo y se está posicionando en el mercado. No te conformes, sé ambicioso y amplia tu emprendimiento comercial para abarcar otros mercados. En el ámbito laboral, vivirás una semana de mucha angustia. En el pasado has tenido muchos conflictos con uno de tus jefes, luego la situación mejoró y llegaron a un entendimiento. Sin embargo, en los próximos días un hecho sin importancia revivirá ese antiguo enfrentamiento y tú temes por las represalias. Intenta llegar a un acuerdo y limar asperezas con tu superior, después de todo no son enemigos, simplemente han tenido ciertos roces que podrán ser solucionados con una conversación franca y abierta. En el ámbito de las finanzas y los negocios, has pasado una época muy tensa en las que te has sentido afligido y triste. Las circunstancias eran muy adversas y tú has sentido mucha frustración al no poder resolver los problemas. La buena noticia es que a partir de esta semana las cosas comenzarán de a poco a distenderse y entrarás en un período de estabilidad y tranquilidad en los negocios. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo no están atravesando un buen momento sentimental. Has tenido muchos problemas con tu pareja debido principalmente, a la intervención de terceras personas en la relación. Lograrán solucionar esta crisis pero aprende de tus errores y en el futuro no permitas que nadie intervenga en tu vida amorosa.