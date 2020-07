© La Auténtica Defensa

Vigencia: 26 de Julio al 1º de Agosto de 2020

GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis vivirá una muy buena semana, sobre todo a nivel económico y laboral. En tu ámbito laboral, estás en una etapa de crecimiento profesional, hasta el momento te ha ido muy bien pero debes estar atento porque tus superiores tienen la mirada puesta en ti. Realiza tu trabajo minuciosamente y no fíes de ningún compañero, si tu trabajo continúa siendo impecable probablemente recibas una propuesta para un ocupar un puesto que te permitiría especializarte el área que de tu profesión que más te interesa. En el ámbito económico, a través de tu creatividad vas a tentar a la suerte esta semana, y obtendrás excelente resultados. Tienes un dinero ahorrado y te animarás a invertirlo para sacar tu emprendimiento adelante. Las cosas te irán muy bien y podrás alcanzar una posición económica muy desahogada. En el ámbito sentimental, el hombre de Géminis tendrá una semana difícil. Estás atravesando un momento de mucha desazón debido a tus problemas amorosos. No sabes si seguir con tu pareja o abandonarla y dejarte llevar en una aventura. Los astros te aconsejan no tomar decisiones durante esta semana, estás muy confundido y esto puede provocar que tomes un camino equivocado y que luego te arrepientas. Por su parte, la mujer de Géminis estará muy preocupada esta semana por el silencio de su pareja. Ya no tienen la comunicación fluida y abierta que solían tener. Estás a tiempo de salvar tu pareja, habla con él y esmérate por recuperar lo que se haya perdido. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)