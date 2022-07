© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Será una semana tormentosa a nivel espiritual para la gente de Géminis. Vivirás días de mucha angustia aunque no haya un motivo aparente que la origine. Además, cuestionarás todos los aspectos de tu vida y te sentirás insatisfecho con lo que has logrado hasta ahora. En el ámbito laboral, tendrás buenas noticias durante esta semana. Has presentado recientemente una novedosa idea ante la junta de tu lugar de trabajo y tenías la esperanza de que te permitieran desarrollarla. Han pasado algunas semanas y el hecho de no tener ninguna contestación te hizo sentir desilusionado. Sin embargo, esta semana te enterarás de que tu idea ha sido aprobada y que muy pronto recibirás la orden de trabajar en ella. En el ámbito económico, tendrás esta semana algunas dificultades. Te cuesta mucho administrar tus ingresos y tus familiares tampoco ayudan debido a que tienden a gastar en cosas innecesarias. No obstante, esta semana conocerás a alguien que te dará algunas indicaciones que podrán ayudarte muchísimo para manejar mejor tu sueldo. En el terreno sentimental, el hombre de Géminis tendrá una semana complicada. Estás padeciendo inconvenientes de tipo legal en tu relación, las cuales están relacionados con cuestiones monetarias. Estos problemas pueden desgastar la relación y terminar separando a la pareja. Por su parte, la mujer de Géminis vivirá una excelente semana junto al hombre que ama. Finalmente has encontrado a la persona adecuada para compartir tu vida. Él te ama, te respeta y te hace sentir bien. Sin embargo, en ocasiones tú misma generas discusiones innecesarias por tus miedos absurdos. Los astros te aconsejan que disfrutes el momento y que dejes atrás todos tus temores.