Vigencia: 28 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2021

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito del trabajo te sentirás muy cansado y estarás comportándote de manera ociosa en tus horas laborales. Por este motivo, el trabajo se te está acumulando y esto puede traerte muchos problemas en un futuro cercano. Económicamente será una semana excelente. Durante los próximos días comenzará para las personas de Géminis un período en donde se les presentarán excelentes oportunidades de incrementar sus ingresos. Puede que te ofrezcan un segundo trabajo, que comiences un emprendimiento comercial en forma independiente, que heredes una buena cantidad de dinero o que ganes algún juego de azar. No importa por cual camino llegue el dinero a tu vida pero lo importante es que llegará En el terreno del amor, sentirás que tu pareja está más interesada en estar con sus amigos y familiares que en estar contigo. Lamentablemente, estás en lo cierto, la rutina se ha adueñado de la relación y él o ella siente necesidad de un poco de libertad. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Géminis utilizarán esta semana para reflexionar. Tus últimas relaciones amorosas no han funcionado y no sabías por qué. Tus parejas anteriores eran buenas personas y te amaban pero al final la relación siempre terminaba acabándose. Durante los próximos días te interesará averiguar por qué. Esta semana, una circunstancia casual, te hará pensar y darte cuenta que el motivo de tus fracasos en tu vida sentimental se debe a que, a nivel inconsciente, estás obsesionado con alguien de tu pasado. Mientras no dejes ir a esa obsesión no podrás triunfar en el amor. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)