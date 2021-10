© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Durante esta semana, la presencia de Marte en el signo de Géminis le brindará a todos los nacidos bajo este signo, mucha energía y los colocará en un plano muy ventajoso en el área del trabajo. Desde hace tiempo que vienes intentando llamar la atención de tus superiores y que tu trabajo se destaque. Eres sumamente creativo y talentoso, tus ideas y proyectos se destacan por su originalidad. Durante los próximos días te enterarás de que tus jefes tienen un muy buen concepto de ti y que gozas de prestigio dentro de la empresa. En el ámbito económico, tu presupuesto no ha estado bien últimamente y has estado buscando con desesperación aumentar tus ingresos. Hoy un amigo te ofrecerá la posibilidad de tener un segundo empleo mediante el cual podrás ganar tentadores ingresos. Sin embargo, antes de aceptar piensa un poco más En el terreno amoroso, las mujeres de Géminis que estén solas se verán tentadas durante esta semana a aceptar propuestas de índole sexual que no son del todo convenientes. En tu trabajo hay una persona de sexo masculino que tiene un cargo superior al tuyo. Él está interesado en ti desde hace mucho tiempo y aprovechando que estás sola, te propondrá un encuentro sexual sin compromisos. Piénsalo bien porque por lo general no es bueno mezclar el placer con el trabajo y puedes arrepentirte luego. Por su parte, el hombre de Géminis que esté en pareja, querrá seguir avanzando con la relación y le pedirá a la mujer que ama que continúen afianzando la relación, ya sea a través de una convivencia, un casamiento o un hijo.