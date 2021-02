© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 31 de Enero al 6 de Febrero de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Es un momento de definiciones en el terreno amoroso, los astros los favorecen para que la decisión que tomen sea la acertada. Sin embargo, es importante que en el día de hoy tomen una determinación en cuanto a su vida sentimental. Si llevan tiempo saliendo con alguien es hoy es el día para decidir si dan un paso más y formalizan la relación o si por el contrario terminan con esa persona para buscar a alguien que realmente los haga sentir enamorados. El hombre de Géminis, en el amor se concretarán las ilusiones que tenían puestas en una relación. Mientras que la mujer de Géminis estará remitiéndose al pasado constantemente. Han perdonado una infidelidad a su pareja pero constantemente la están recordando, ya sea que lo expresen verbalmente o no. Perdón es olvido, si realmente perdonaste tienes que olvidar. En el trabajo, aquellas que traten con personas importantes como políticos, gerentes o personas que ocupen altos cargos en grandes compañías, van a ser ayudados por algunas de estas personas. Por recomendación de ellos recibirán un ascenso o cambio de trabajo hacia un lugar que les guste más. Para contrarrestar, te llegará una suma de dinero inesperado pero debes darle y buen uso y no derrocharla porque hacia el fin de semana tendrás gastos inesperados. En el ámbito laboral no estropees tu presente por algún comentario que haya llegado a tus oídos y que no te haya gustado. No le hagas caso y sigue concentrado en tu trabajo porque tendrás grandes satisfacciones. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)