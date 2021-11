© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito social, esta semana recibirás muchas propuestas para fiestas o reuniones con amigos. Organiza bien tus horarios para que puedas asistir porque vas a pasar un excelente momento. En el ámbito económico, estarás un poco angustiado porque pensarás que el dinero no va a alcanzarte para cubrir todos tus gastos. Esto puede llevarte a cometer actos imprudentes como pedir préstamos a altísimos intereses. Debes aprender a no preocuparte por adelantado y a enfrentar los problemas a medida que vayan apareciendo. Hay soluciones inesperadas que pueden aparecer y que tú no has contemplado. En tu ámbito de trabajo, no has logrado relacionarte bien con tus compañeros de trabajo y durante esta jornada te darás cuenta de lo perjudicial que eso puede llegar a ser. Ese aislamiento y esa falta de comunicación con la gente que te rodea en tu lugar de trabajo provocará que cometas errores que pueden poner en peligro tu permanencia en la empresa donde trabajas. No todos tus compañeros son malas personas, de hecho hay algunos que podrían serte de gran ayuda. Intenta dejar la desconfianza de lado y de a poco ir abriéndote y estrechando vínculos con ellos. Cuando lo logres verás que estarás mucho más cómodo y feliz con tu empleo. En el terreno del amor, esta semana te darás cuenta que tu relación requiere un cambio. Sientes que tu relación no avanza y que se ha vuelto demasiado rutinaria. Tiene solución pero debes hablar las cosas con tu pareja para que entre ambos puedan decidir qué hacer.