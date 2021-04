© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito de las finanzas y los negocios, debes tener mucho cuidado esta semana. Aparecerá una persona muy enérgica que querrá deslumbrarte con ideas, aparentemente muy novedosas, mediante las cuales él te asegurará que vas a ganar mucho dinero. Sin embargo, esta propuesta esconde malas intenciones. Si formas parte de ese proyecto no sólo te perjudicarás económicamente sino que además podrás tener problemas con la justicia. En el terreno del trabajo, las personas de este signo deberán durante esta semana dejar la timidez de lado y ser osadas para obtener sus objetivos. Tienes excelente ideas pero no has logrado conseguir que tus jefes te presten la debida atención. No obstante, durante los próximos días habrá una reunión muy importante a la que asistirán las máximas autoridades de la empresa en donde trabajas. Entre ellos se encuentra una persona de sexo femenino que estará dispuesta a escucharte y que además se convertirá en alguien fundamental para tu carrera profesional. Será una oportunidad irrepetible, tienes que lograr hablar con esta mujer cueste lo que cueste. Hazlo, porque de lo contrario te arrepentirás amargamente durante los próximos meses. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Géminis vivirán durante los próximos días una desagradable situación que los ayudará a convencerse de que lo mejor será dar por terminada su relación sentimental. Has invertido mucho tiempo y esfuerzo en una persona que no ha sabido valorarlo, libérate de una vez de esta relación que te ha hecho tan infeliz y deja espacio para que el verdadero amor llegue a tu vida.