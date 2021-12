© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Diciembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Durante esta semana la fuerza que proviene de la luna en tu elemento tierra te ayudará a adaptarte a los cambios radicales que pueden producirse en tu vida. Podrás enfrentar todos los acontecimientos y salir triunfador si actúas según tu propio criterio sin dejarte influenciar por opiniones ajenas. En el terreno laboral será una semana excelente. Recibirás esa confirmación que tanto esperabas referidas a un ascenso, un traslado o un aumento. Si estás desocupado, probablemente durante los próximos días recibirás esa llamada en la que te confirman el empleo que tanto has esperado. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante los próximos días un amigo te ofrecerá que te asocies con él en un pequeño emprendimiento. Tú menospreciarás el ofrecimiento porque considerarás que las ganancias serán muy pocas. Si rechazas formar parte de ese negocio probablemente te arrepientas el resto de tu vida. Al principio será una pequeña empresa pero luego se transformará en una importantísima compañía, intenta que tus prejuicios no arruinen una oportunidad económica irrepetible. En el terreno amoroso, la mujer y el hombre de Géminis, vivirán esta semana algunas decepciones. Le has planteado a tu pareja tu deseo de consolidar la relación. Sin embargo, él o ella se muestran muy evasivos y eso te llena de angustia. Estás muy enamorado y no quieres perderlo, por eso has comenzado a concebir algunas ideas locas y poco éticas para forzarlo a mantenerse a tu lado. Los astros te aconsejan no lleves a cabo dichas ideas porque al final serías tú el que más perjudicado y herido saldría. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)