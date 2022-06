© La Auténtica Defensa

Vigencia: 5 al 11 de Junio de 2022

GEMINIS (21/5 al 21/6) Los hombres y mujeres de Géminis vivirán una semana en donde se producirán muchas reconciliaciones a nivel familiar. Serán días ideales para que cultives el perdón, la paciencia, la tolerancia y para que vuelvas a hablar con los familiares con los que te habías peleado. En el ámbito laboral, esta semana será vital que las personas de este signo vigilen tus impulsos y controlen sus palabras. El ambiente de la compañía en donde trabajas estará muy tenso. Hay una crisis financiera que amenaza con destruir la empresa. Por lo tanto, no es el momento indicado para ninguno de tus exabruptos. Si deseas conservar tu empleo, focalízate en desempeñar correctamente tus obligaciones y mantente lo más tranquilo y silencioso que puedas. En el ámbito económico será una semana excelente. Durante los próximos días recibirás una importante cantidad de dinero. Controla tus deseos de gastarla y ahórrala porque en un futuro cercano tendrás la oportunidad de duplicar tu capital mediante una inversión. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Géminis padecerán esta semana algunos roces con sus parejas. Tienes muchos motivos para estar satisfecho con tus logros profesionales. No obstante, sientes que la persona que amas no comparte tu júbilo y eso te da tristeza. A pesar de tener una relación te sientes solo en muchas ocasiones y por ello te replantearás si verdaderamente deseas continuar con tu pareja. Los astros te aconsejan que antes de tomar una decisión, hables con tu compañero o compañera sentimental e intentes aclarar el motivo de su comportamiento. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)