GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta semana la gente de Géminis deberá enfocar su atención en su organismo. Será una semana ideal para cambiar los hábitos nocivos para tu cuerpo por otros más saludables. Entre ellos, el cigarrillo debería de ser una prioridad para ti. Durante el fin de semana, comenzarás un período en donde retomarás la actividad física y eso te sentará muy bien. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana empezará un período astrológicamente ideal para comenzar un emprendimiento comercial o invertir grandes cantidades de dinero. Si tienes conocimientos y habilidades para el mercado de valores o de materias primas, toma valor e invierte durante esta jornada porque es seguro que lo harás exitosamente. En el terreno laboral, les ofrecerán interesantes oportunidades aunque aceptarlas implicará ciertos riesgos. No sabrás si debes embarcarte en ese desafío o declinar el ofrecimiento. Sin embargo, toma tú solo la decisión y no escuches a las personas de tu ámbito laboral debido a que los consejos que pueden llegar a darte no serán sinceros ni bien intencionados. Analiza la situación y utiliza tu buen criterio para tomar una determinación, verás que la decisión que tomes será la acertada. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Géminis vivirán una semana mágica junto a la persona amada. Pasarás una muy buena semana junto a tu pareja, sentirás que puedes confiar y apoyarte en ella. Los astros indican muchas probabilidades de embarazos, si estás buscando ser padre o madre, aprovecha este período de fertilidad para hacer realidad tu sueño.