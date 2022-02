© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Comenzarás esta semana con la luna en tu signo opuesto, este hecho influirá positivamente en tu concentración. Sentirás una claridad mental muy grande que te permitirá tomar las decisiones importantes que venías postergando, las cuales serán acertadas. Tu intuición también estará muy desarrollada durante los próximos días, no dejes de escucharla y déjate guiar por ella. En el ámbito de los negocios, se te presentará una oportunidad para realizar una excelente inversión.Sin embargo, habrá otras personas que también estarán interesadas, para lograr triunfar deberás planear minuciosamente una estrategia que te permita sobresalir con respecto a tus competidores. Esto será un desafío para ti porque estás acostumbrado a dejarte llevar por los impulsos, no obstante en esta oportunidad deberás controlarlos si quieres obtener lo que tanto deseas. En el terreno amoroso, esta semana te darás cuenta de que si deseas que tu relación continúe deberás adaptarte a las nuevas condiciones que te exigirá tu compañero o compañera sentimental. Estabas acostumbrado a tener el poder en la relación pero las cosas han cambiado y ahora tu pareja ya no estará dispuesta a ceder tanto como la hacía en el pasado. En cuanto al ámbito social, una persona que has conocido recientemente te invitará a realizar un viaje a un destino que siempre has soñado. Aunque en un principio pensaste que no podrías aceptar la invitación, durante esta semana todos esos inconvenientes que te impedían realizar el viaje se irán solucionando uno por uno, casi mágicamente. En tu destino está ese viaje, es importante que lo hagas. En cuanto a la salud, durante las últimas semanas has estado forzando a tu organismo a hacer cosas que no deseaba hacer y esta semana comenzarás a sentir las consecuencias de esas imprudencias.