GEMINIS (21/5 al 21/6) Será una semana muy activa socialmente, conocerás a muchas personas nuevas en una reunión de amigos o en una fiesta y algunas de ellas cumplirán un papel muy importante en tu vida en un futuro no tan lejano. Esta semana estará signado por cambios en el terreno del trabajo. Las personas de Géminis que estén desempleadas entrarán en un período muy auspicioso que sin duda provocará que en muy poco tiempo puedan reinsertarse laboralmente. Por otra parte, los que ya tienen un trabajo no van a estar tan contentos porque los astros indican traslados, cambios de sector e inclusive cambios de ciudad. En principio, el nuevo ámbito laboral no te agradará pero con el paso del tiempo lograrás sentirte cómodo y adaptarte a tus jefes y compañeros de trabajo. Esta semana sentirás mucha confusión e indecisión en el terreno amoroso. No sabrás si debes comportarte según lo que te indica la razón o bien actuar de acuerdo al corazón. Has conocido a alguien que te atrae muchísimo y con el que tienes mucha piel. No obstante, es una persona conflictiva y puede ocasionarte muchos problemas. Si escuchas a tu cabeza, romperás con él o con ella inmediatamente. Por el contrario, si decides que harás lo que el corazón te diga continuarás con la relación, aun sabiendo que las consecuencias pueden ser desastrosas. No te apresures a tomar una decisión durante esta semana, con el transcurso de los días las cosas van a aclararse un poco y te será más fácil tomar una decisión.