© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 7 al 13 de Noviembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta semana se producirán reencuentros con personas que desde hace mucho tiempo no veías, puede tratarse de amigos de la infancia o personas con las que perdiste el contacto durante muchos años. Ten cuidado porque en la reunión donde te reencontrarás con estas personas habrá mucho alcohol y eso puede llevarte a que te comportes de una forma imprudente. En el ámbito laboral, esta semana recibirás un reconocimiento por tu excelente labor. Puede ser económico o a través de un ascenso. El único inconveniente que esto te puede traer es que se acrecienten los celos profesionales de algunos de tus colegas. Estás atravesando una situación familiar muy difícil, puede que se trate de una enfermedad grave o el fallecimiento de un familiar muy cercano. Sin embargo, el hombre de Géminis sentirá que su pareja no lo apoya lo suficiente en este momento tan penoso para él. Tú has estado junto a la persona que amas en sus momentos más terribles, consolándolo y dándole fuerzas. No obstante, ella no se está comportando de la misma manera ahora que tú lo necesitas. No es momento para que tomes una decisión, espera primero a que el resto de tu vida se estabilice y entonces sí analiza y reflexiona sobre esta falta de tu pareja. Por su parte, la mujer de este signo está indecisa. Te han hecho una proposición y no sabes bien qué contestar. Una cosa te dice el corazón y otra la razón. Sin embargo, esta semana te exigirán una respuesta y no podrás dilatar más tu decisión. Anímate a arriesgarte porque te llevarás sorpresas sumamente agradables. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)